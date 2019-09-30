Полицейские СКО разыскивают несовершеннолетнего беглеца из ЗКО

Полиция активно ведет работу по розыску тех, кто числится без вести пропавшим.

Полиция СКО результативно проводит поиски людей, которые состоят в списке без вести пропавших, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

17-летнего жителя Западно-Казахстанской области Никиту Фоменко сотрудники ювенальной полиции задержали в одном из компьютерных клубов Петропавловска в ночное время. Полицейские сообщили о местонахождении западноказахстанца его родным в село Большой Чаган ЗКО. Поместили юного гастролера в Центр поддержки детей в село Архангельское Кызылжарского района до выяснения всех обстоятельств. Однако долго там молодой человек не задержался, убежав в неизвестном направлении. Сейчас ведутся его поиски. Всего с начала года полицейскими разыскано 24 несовершеннолетних.

- С начала года на территории Северо-Казахстанской области зарегистрировано 132 обращения по факту безвестного исчезновения граждан, в дежурные сутки установлено 84 человека, - рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП СКО полковник полиции Петр Климов. Нужно отметить, что содействие в поисках граждан оказывают волонтерские организации.

Больше года североказахстанские полицейские разыскивали 37-летнего петропавловца. Его нашли в районе М.Жумабаева. Он работал в селе, но сообщать об этом родным не поторопился.

Почти месяц ведутся поиски 27-летнего Александра Ромашкина. О его пропаже с полицию сообщили родные без вести пропавшего. Последний раз его видели знакомые 31 августа. С этого времени об его местонахождении ничего неизвестно.

Всего на сегодняшний день разыскивается 48 без вести пропавших северокзахстанцев, восемь из них пропали в этом году. Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемых, просят сообщить по телефонам: 39-41-78, 8-707-820-30-29 (WhatsApp) либо 102.

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