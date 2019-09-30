Цифровизацию обсудили в правительстве Казахстана

В Правительстве рассмотрели вопросы цифровизации земельных отношений и оптимизации госуслуг.

30 сентября под председательством премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина состоялось заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам внедрения цифровизации, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства.

На заседании рассмотрен ход реализации государственной программы "Цифровой Казахстан", инициированной Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, и исполнения поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по ускорению цифровизации экономики страны.

О принимаемых мерах по внедрению цифровизации в сферу земельных отношений, а также автоматизации и оптимизации государственных услуг доложил Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев.

Госпрограммой "Цифровой Казахстан" предусмотрено создание и внедрение к 2021 году информационной системы Единого государственного кадастра недвижимости, а также Национальной инфраструктуры пространственных данных. Это позволит сформировать Цифровую карту Казахстана, упростить порядок получения населением услуг в сфере земельных отношений и архитектуры, автоматизировать контроль и мониторинг использования земельных участков.

В Послании народу Казахстана Первого Президента – Елбасы от 5 октября 2018 года было поручено к концу 2019 года обеспечить перевод в электронный формат 80%, а к концу 2020 года – 90% государственных услуг. После внесения в сентябре т.г. поправок Реестр государственных услуг охватывает 723 услуги, из которых в электронной форме будут доступны 579 (80,08%).

Подводя итоги заседания, премьер-министр РК Аскар Мамин отметил важность цифровой повестки и поручил активизировать работу по внедрению цифровых решений в отрасли экономики.

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