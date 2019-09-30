В Android появилась новая функция
Опция позволит устранить неполадки в работе гаджета в случае, если их точная причина неизвестна.
Фото : pixabay.com30 сентября 2019, 19:53
В смартфонах на Android появилась функция обнуления всех подписок в Google Play, сообщает РИА Новости со ссылкой на Android Police.
Отмечается, что данная опция позволит одновременно отключить все программы, которые находятся в режиме бета-тестирования, очистить "список желаний", отписаться от уведомлений о выходе новых программ или игр.
Для того чтобы воспользоваться функцией, пользователю необходимо зайти в раздел общих настроек телефона и выбрать соответствующий пункт.
Опция позволит устранить неполадки в работе гаджета в случае, если их точная причина неизвестна.
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