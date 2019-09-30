Слышать и решать проблемы малого и среднего бизнеса призвал аким Атырауской области

В отчетном совещании, посвященном итогам работы контрольных и надзорных органов в сфере бизнеса, приняли участие представители МСБ и различных госструктур.

В Атырау прошел "Единый отчетный день" под председательством Нурлана Ногаева, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РСК Атырауской области.

В отчетном совещании, посвященном итогам работы контрольных и надзорных органов в сфере бизнеса, приняли участие представители МСБ и различных госструктур.

По словам руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области Айхына Елеусизова, сегодня в Атырауской области зарегистрировано почти 58 тысяч субъектов МСБ, из них активно действуют 49 тысяч.

- На проектах, реализуемых местными предпринимателями, трудятся 127 тысяч жителей Атырауской области. По данным на 1 четверть текущего года местные предприятия выпустили продукции на 768 миллионов тенге. Отметим, что по итогам реализации программы "Дорожная карта бизнеса 2020" Атырауская область занимает четвертое место по республике, - отметил Айхын Елеусизов.

По словам собравшихся, большой толчок развитию субъектов МСБ в Атырауской области оказал и мораторий на проверки предприятий малого и среднего бизнеса. Предстоящий указ президента об свобождении от уплаты налогов также окажет существенное влияние на рост числа субъектов МСБ.

- Сегодня, контролируя предпринимательскую деятельность, надзорным органам важно уметь слышать и решать проблемы предпринимателей. Зачастую, бизнесменов наказывают незаконно, тщательно не исследовав проблему, не разобравшись в ее сути. Для государственных органов очень важно проводить регулярные встречи с предпринимателями, чтобы препятствия развития бизнеса в регионе свести к нулю, - призвал собравшихся Нурлан Ногаев.

В продолжение мероприятия глава региона заслушал доклады руководителей Управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан по Атырауской области, а также заместителя руководителя Департамента государственных доходов о проделанной работе за отчетный период и дал ряд конкретных поручений.

В свою очередь, предприниматели озвучили акиму области свои наболевшие вопросы, их решением займутся компетентные органы уже в ближайшее время.

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