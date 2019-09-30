Профессоры столицы проводят бесплатные лекции

По завершению курсов слушатели получают сертификаты.

В Центре поддержки института семьи "Жанұя" проводят лекции казахстанские профессоры и общественные деятели. В качестве тем выбраны основные направления программы "Рухани Жаңғыру", такие как история и традиции, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Бесплатные лекции будут проводиться до конца 2019 года два раза в неделю, по понедельникам и вторникам в 9 утра в центре поддержки института семьи "Жанұя". Лекции проходят по таким темам, как история, традиции, религиоведение, глобализация, развитие личностного роста, самосовершенствование.

Лекции организованы Управлением по делам общественного развития города Нур-Султана в рамках статьи Елбасы Н. А. Назарбаева "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания".

По данным организаторов, в ходе серии семинаров будет оказана научно-методическая и консультационная поддержка, направленная на широкое вовлечение населения в реализацию программы "Рухани жаңғыру". Информационно-разъяснительной работой планируется охватить все категории населения, в том числе государственных служащих, работников образования, культуры, спорта и молодежь, НПО.

По завершению курсов слушатели получают сертификаты.

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