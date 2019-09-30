Токаев прибыл в Ереван
Президент Казахстана планирует участие в заседании ВЕЭС.
Фото : facebook.com30 сентября 2019, 20:56
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в столицу Армении для участия в заседании ВЕЭС, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Берик Уали сообщил об этом на своей странице в Facebook.
Касым-Жомарт Токаев прибыл в г. Ереван (Республика Армения) для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). В ходе заседания главы государств обсудят приоритетные вопросы межгосударственного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Кроме того, у Президента Казахстана запланирован ряд двусторонних встреч.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4988152-817956606b92b7954be45471f4f654b6
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...