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Токаев прибыл в Ереван

Президент Казахстана планирует участие в заседании ВЕЭС.

Фото : facebook.com30 сентября 2019, 20:56

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в столицу Армении для участия в заседании ВЕЭС, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Берик Уали сообщил об этом на своей странице в Facebook.

Касым-Жомарт Токаев прибыл в г. Ереван (Республика Армения) для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). В ходе заседания главы государств обсудят приоритетные вопросы межгосударственного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Кроме того, у Президента Казахстана запланирован ряд двусторонних встреч.


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