Компания на грани закрытия, имущество арестовано.

Столичный бизнесмен пожаловался на рейдерство. Иван Ламанов говорит, что у него арестовали имущество. Его компания уже на грани закрытия. Ранее у него работали более тысячи человек. Как только начались проблемы, ему пришлось уволить почти всех своих сотрудников, передает Zakon.kz со ссылкой на AstanaTV.

30 сентября Президент объявил единым днем отчета госорганов перед бизнесом. Но его сути чиновники, похоже, не поняли. И вместо того, чтобы говорить о своей работе, стали упрекать предпринимателей в нарушениях.

Акыл Карпыкбаев, зам. руководителя ДГД по Нур-Султану:

- Самые большие нарушения у нас - несоблюдение контрольно-кассовые машины, непробитие чека, занижение доходов, отсутствие лицензий на алкогольную продукцию, отсутствие сопроводительной документации на алкоголь и нефтепродукты.

За все эти нарушения столичным предпринимателям придется заплатить 8 миллиардов тенге. Такова сумма штрафов с начала этого года. Только вот бизнесменов возмутило, почему вместо отчетов им вновь пришлось выслушивать претензии от чиновников.

Иван Ламонов возглавляет производственно-ремонтное предприятие с конца прошлого века. Столько же воюет с налоговой. В середине 90-х, по его словам, с компании взыскали 20 миллионов тенге. Годы ушли на доказательство незаконных действий. В итоге деньги вернули, но не все.

Иван Ламонов, предприниматель:

- Я выиграл суд, где написано: "Привести стороны в первоначальное положение". Это говорит о том, что девять лет мои деньги лежали, верни, как положено, с начислением. Они должны были лицевые счета заполнить, но они до сих пор не заполнены.

Но это еще полбеды. Около десяти лет назад у компании арестовали имущество. Директору предприятия только сейчас удалось доказать отсутствие законности решения. С этого момента прошло почти полгода. Но арест не сняли. Это всерьез отразилось на финансовом положении.

Как выяснилось, руководство Департамента госдоходов об этой ситуации ничего не знает. На совещании в "Атамекене" также должны были отчитаться представители генпрокуратуры. Но на встречу с бизнесменами они не пришли. К слову, единый день отчета, по поручению Президента, должен проводиться ежегодно. Возможно, в следующий раз бизнес и власть смогут о чем-то договориться.

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