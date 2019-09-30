Экс-сотрудники управления госдоходов избили хозяйку кафе

Такой неадекватной оказалась реакция на замечания не справлять нужду где попало и оплатить счет.

Вопиющий случай произошел в Актюбинской области: двое сотрудников управления госдоходов избили хозяйку кафе. Такой неадекватной оказалась реакция на замечания не справлять нужду где попало и оплатить счет. В итоге женщина с сотрясением мозга находится в больнице, а ее обидчики – под следствием, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Шынар Камиева до сих пор в шоке. Говорит: страшно от одной мысли, что этот удар мог стать для нее роковым. Конфликт с двумя мужчинами попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как хозяйка кафе подходит к гостям, идет разговор, а затем следует мощный удар, и она уже без сознания.

Нурсултан Айтмурзин, врач БСМП Актюбинской области:

– Поступила с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Состояние стабильное, средней степени тяжести за счет полученной травмы.

Двое мужчин, отдыхавших в кафе, рассказывает пострадавшая, вели себя развязно. На замечания не реагировали. А когда отказались оплачивать счет и стали справлять нужду едва ли не в беседке, женщина сама вышла к ним. Гости представились сотрудниками управления госдоходов. Заявили, что принесли предписание: кафе, мол, работает незаконно. Женщина признается, до сих пор в ужасе от таких представителей власти.

Шынар Камиева, пострадавшая:

– Я должна им проставляться, я должна стол накрывать. Еще мало того, что они заказ не оплатили, такой кипиш устроили, ушли, и я даже не знаю… Они все-таки госслужба, разве так работают, например?

На следующий день пострадавшая написала заявление в полицию. Один из ее обидчиков приходил просить прощения. Тем не менее, следствие идет, и мужчины находятся под подпиской о невыезде.

Ерболат Саркулов, руководитель пресс-службы департамента полиции Актюбинской области:

– В ходе словесной перепалки посетитель ударил девушку в лицо. По данному факту начато досудебное расследование по статье 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Хулиганство".

Интересно, что в тот же день, когда произошел конфликт в кафе, эти же сотрудники попали под сокращение и фактически в управлении госдоходов уже не работают. Тем не менее, Агентство по делам госслужбы начало проверку.

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