Раскрыты подробности изнасилования отцом дочери в Аксу

Ранее судимый за аналогичное преступление мужчина с семьей не жил.

В Павлодарской области мужчина изнасиловал свою несовершеннолетнюю дочь. Чудовищный случай произошел на окраине города Аксу. После случившегося - девочка с травмами обратилась в больницу. Только после этого ее знакомая сообщила в полицию. Насильника задержали. Выяснилось, что он уже был судим за аналогичное преступление, передает Zakon.kz со ссылкой на AstanaTV.

Все случилось на берегу реки Иртыш. 35-летний мужчина изнасиловал свою несовершеннолетнюю дочь. В небольшом городке живет порядка 60 тысяч человек, поэтому о шокирующем случае знает уже чуть ли не каждый житель.

В департаменте полиции отметили: надругательство над девочкой-подростком мужчина совершил в 11 часов вечера. К слову, он не жил в семье. Были в разводе.

Жанна Белялова, пресс-секретарь ДП Павлодарской области:

- Стоит отметить, что данный гражданин ранее, еще в 2004 году, имел судимость за аналогичное преступление, за что и отбывал наказание более восьми лет, отсидел.

Полицейские отметили, девочка сейчас находится дома. Она не единственный ребенок в семье, у нее есть младший брат. В отделе образования Аксу рассказали, что она учится в девятом классе. С ней будут работать психологи.

Назира Негманова, заместитель руководителя отдела образования Аксу:

- В таких случаях обязательно помогают психологи. Это в первую очередь. Классный руководитель. Помогают не только психологи школ, но и психологи поликлиники. Вот такой тандем. И мы работаем не только с ребенком, но и с родителями.

По данным полиции, горе-отец водворен в изолятор. Стоит отметить, что в Павлодарской области с начала года произошло 14 подобных случаев.

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