Дети в кювете: Поездка за город не была согласована с управлением образования

Предполагается, что водитель автобуса ехал слишком быстро, из-за чего не справился с управлением.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 28 сентября в поселке Копа Жамбылского района Алматинской обласии. Водитель автобуса, в котором находилось 47 учеников гимназии №134 Алматы и трое взрослых, ехал по проселочной дороге, передает Zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

В какой-то момент перед пассажирским транспортом выбежала лошадь. Пытаясь уйти от столкновения, водитель резко повернул рулевое колесо. По предварительным данным, автобус двигался в сторону Алматы. Объезжая внезапно возникшее препятствие, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

Различные травмы и ушибы получили восемь учеников и их классный руководитель. Больше всех досталось 14-летней девочке. У нее врачи диагностировали закрытый перелом позвоночника. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей.

- Одна из них госпитализирована - заслуживающая внимания девочка 14 лет, там перелом, закрытая травма позвоночника, закрытый компрессионный перелом первого поясничного позвонка без нарушения функции костного мозга. Остальные восемь пострадавших получили травмы, так скажем, легкой степени. Всем оказана помощь, и они отпущены на амбулаторное долечивание, - сообщил заведующий хирургическим отделением Жамбылской районной больницы Алматинской области Тимур Курбанбаев.

По факту происшествия проводится проверка. На месте ДТП работали дознаватели, чтобы установить истинную причину аварии. Ведь, по словам очевидцев, никакой лошади на дороге не было, водитель якобы ехал на большой скорости, пошел на обгон и не справился с управлением.

- По указанному факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 части 2 уголовного кодекса РК. Расследованием занимаются сотрудники Жамбылской районной полиции, - сообщил Кобейхан Нурахмет, официальный представитель ДП Алматинской области.

По данным областного департамента полиции, школьников везли к историческому памятнику Тамгалы для изучения древнетюркской письменности. Но по информации из неофициальных источников, об этом в управлении образования Алматы ничего не знают. Директор школы, видимо, никого не оповестила. По правилам, в таких поездках автобус должны сопровождать полицейские на патрульной машине, чтобы избежать подобных случаев.

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