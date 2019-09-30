Городской фестиваль по развитию казахского языка провели в Нур-Султане

На мероприятии наградами акима столицы были отмечены жители города, внесшие большой вклад в развитие государственного языка.

Торжественный вечер XXI городского языкового фестиваля "Menin tilim - uly dala ruhy" провели в столице Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

- Ставший уже традиционным фестиваль мы проводим осенью, в его рамках также у нас проходят другие мероприятия, направленные на развитие государственного языка. Это полюбившиеся многим заседания "Мемлекеттік тіл - ұлт тірегі", акция "Тіл-аманат", интеллектуальное состязание "Ой-зерек", научно-практическая конференция "Қазақ тілін оқыту әдістемесі" и многие другие, - сказал на церемонии открытия фестиваля первый заместитель акима столицы Бахтияр Макен.

По его словам, в рамках фестиваля ежегодно организаторы проводят порядка 300 различных мероприятий, направленных на развитие государственного языка.

- По поручению акима столицы проводится работа по обновлению вывесок государственных учреждений на латинском алфавите. Со следующего года начнутся мероприятия, посвященные 175-летию Абая Кунанбаева, 1150-летие аль-Фараби, открыли по проспекту Абая в городе аллею казахских писателей. К слову, планируется на этой аллее установить памятник Сакену Сейфуллину, Ильясу Жансугурову и Бейымбету Майлину, - рассказал заместитель акима столицы.

На мероприятии были вручены награды акима города Нур-Султан "Tyl Tugyry-2019" гражданам, которые внесли большой вклад в развитие государственного языка.

Среди них награду получил Владислав Тен, руководитель Центра изучения государственного языка, в котором за это время обучили порядка 100 детей и 50 взрослых.

- В столицу я приехал девять лет назад и начал изучать казахский язык. Признаюсь, что язык дается нелегко, особенно для людей, думающих по-русски. Английский изучать даже проще будет. Но для быстрого изучения помогает специальная методика. Именно по ней мы и обучаем наших студентов, - рассказал Тен.

Помимо награждения в этот вечер на сцене выступили певцы казахской эстрады, как Кайрат Нуртас, Асем Омар, Молдир Ауелбекова, Ибрагим Ескендир, государственный театр "Наз", артисты государственного музыкально-драматического театра имени К.Куанышбаева.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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