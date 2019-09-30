Раскрыты подробности ДТП с четырьмя детьми в Шымкенте

По словам дедушки, ставшего очевидцем, водитель даже не попытался притормозить.

В Шымкенте простились с шестилетним мальчиком, который погиб в жутком ДТП. Накануне вечером, когда дети играли на обочине возле дома, их сбил внедорожник. Еще двое ребят с серьезными травмами оказались в больнице. Одного из них спустя сутки удалось перевести из реанимации в обычную палату. Родители подозревают, что за рулем кроссовера был несовершеннолетний, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

ДТП произошло на одной из самых тихих улиц Шымкента. Машин здесь немного, а местные ездят очень осторожно. В семь часов вечера четверо мальчишек, как обычно, играли на этом месте, когда вдруг водитель Mitsubishi на полной скорости сбил детей на обочине.

Страшная трагедия произошла на глазах у дедушки погибшего мальчика. По его словам, парень за рулем даже не пытался затормозить. Мужчина, который лишился единственного внука, рассказывает, что родные водителя уже приходили просить прощения. Первоклассника похоронили. Говорить что-либо на камеру в семье отказались – тяжело переживают трагедию. Еще двое пострадавших мальчиков сейчас в больнице.

Салтанат Сатанова, мать пострадавшего:

– Детально я ничего не могу описать, потому что и мой сын там лежал. Ну, это страшно было. Честно. Страшно было. Молодой парень и себе жизнь испортил, и людям испортил. Примерно на вид лет 16-17, не больше.

11-летнего Алибека спустя сутки перевели из реанимации в обычную палату. Его жизни и жизни его друга уже ничто не угрожает, но лечение займет почти месяц.

Абдишукур Егизбаев, зам. главврача детской клинической больницы Туркестанской области

– Первый ребенок – Надир Алибек, 11 лет. Поступил с закрытой черепно-мозговой травмой, ушиб головного мозга, закрытый перелом правой бедренной кости. Второй мальчик – Назирханов Назирхан, 10 лет. Он поступил с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Мальчик госпитализирован в нейрохирургическое отделение, тоже получает лечение по протоколу.

Родители пострадавших уверены: за рулем внедорожника был несовершеннолетний. В департаменте полиции это пока никак не комментируют. Там завели уголовное дело.

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