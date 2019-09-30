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Два пациента получили ожоги глаз в больнице Жанаозеня

Персонал уволился.

Фото : pixabay.com30 сентября 2019, 22:34

Медсестра и санитарка, по вине которых два пациента получили ожоги глаз, больше не работают в Жанаозенской инфекционной больнице – они написали заявления на увольнение по собственному желанию. За инцидент заведующая отделением и старшая медсестра получили выговор, сообщает Zakon.kz со ссылкой на AstanaTV.

Видео сняла мама четырехлетнего пациента детской инфекционной больницы. По словам женщины, медперсонал оставил в палате включенную кварцевую лампу на 45 минут. Но об этом пациентов не предупредили. В результате они получили ожоги глаз.

Заявление в полицию от родных пострадавших не поступало. Сейчас они получают лечение. Ситуация на контроле руководства облздрава.

Ляззат Есенгалиева, заместитель руководителя управления здравоохранения Мангистауской области:

- Мама забрала ребенка домой. По мере выписки заместитель главного врача, сам лечащий врач посетили. Необходимая медицинская помощь была оказана. Вместе с тем, экстренно был проведен разбор этого случая. Все, принимавшие участие, были наказаны.


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