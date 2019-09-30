ППСК "Астана" провел семинар для тренеров и медперсонала юношеских команд

Специалисты поднимали вопросы основных задач современной спортивной фармакологии, медико-биологического сопровождения профессиональных спортсменов, травматологии в спорте и других моментов.

В Нур-Султане представители РГКП "Центр спортивной медицины и реабилитации" провели однодневный семинар для тренерского штаба ХК "Барыс", ФК "Астана" и ПБК "Астана", передает Zakon.kz.

Тема семинара важная и актуальная на сегодняшний день - "Медико-биологическое обеспечение спортсменов спорта высших достижений". Специалисты поднимали вопросы касательно основных задач современной спортивной фармакологии, медико-биологического сопровождения профессиональных спортсменов, травматологии в спорте и других моментов.

Помимо лекций от приглашенных специалистов кафедры спортивной медицины КазНУ имени аль-Фараби, прошел дополнительный мастер-класс по оказанию первой неотложной помощи. По его завершению участники получили сертификаты международного образца.

- Сегодняшняя тема была выбрана неслучайно. Это возможность еще раз адаптировать слаженную работу тренерского штаба с медперсоналом. В наших клубах работают отличные работники, и нам важно, чтобы их квалификация была на уровне. Ведь, помимо основных клубов, у нас также имеются фармкоманды, детско-юношеские спортивные школы, на базе которых работает квалифицированный персонал. Именно на них сегодня мы и сделали ставку. Обучение проходили 20 отобранных кандидатов, для которых мы и организовали этот семинар, - сказал Спортивный директор Президентского профессионального спортивного клуба "Астана" Жетес Сулейменов.

Отметим, что данный семинар является вторым по счету в рамках программы повышения квалификации представителей спортивных клубов, которые входят в структуру ППСК "Астана". Первый был посвящен антидопинговой программе для тренеров и сотрудников клубов. Следующий будет организован для спортсменов от 15-16 лет, а лекторами станут известные олимпийцы и специалисты от антидопингового центра.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!