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Черный дым Атырауского НПЗ объяснили экологи

Какой ущерб нанесен экологии региона, пока не сообщается.

Фото : inform.kz1 октября 2019, 00:16

Выброс черного дыма Атырауским НПЗ объяснили экологи, передает МИА "Казинформ".

Выброс шлейфа черного дыма с территории Атырауского НПЗ произошел в воскресенье. Фото и видео моментально распространилось по всем социальным сетям. Пользователи вспомнили, что подобное происходило над заводом неделю назад. В части районов города, которые накрыл шлейф дыма, люди чувствовали удушье, слезились глаза.

- Согласно полученной информации от ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", установлено, что в 11 часов 15 минут 29 сентября 2019 года произошел срыв циркуляции катализатора в реакторно-регенераторном блоке. Был произведен съем сырья с установки каталитического крекинга. В этой связи произошел кратковременный выброс продуктов горения регенераторов через скруббер очистки дымовых газов. Предварительно сообщено, что выброс продуктов горения был осуществлен в течение 5 минут, - сообщили в Департаменте экологии по Атырауской области.

Какой ущерб нанесен экологии региона, пока не сообщается. Атырауский НПЗ пообещал предоставить информацию позже.


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