Двое заживо сгорели в машине в Акмолинской области

Еще двоих удалось вызволить из огненной ловушки.

В Акмолинской области в жутком ДТП заживо сгорели водитель и пассажир. Еще двоих человек удалось вызволить из полыхающего автомобиля. За их жизни сейчас борются врачи. Трагедия случилась ночью в Щучинске. Проезжая обычный городской перекресток, 24-летний мужчина не справился с управлением и врезался в заброшенное здание, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Сначала BMW влетела в теплотрассу, а после врезалась в стену и загорелась. Выбраться из машины самостоятельно люди не смогли. Водитель и сидящий рядом пассажир оказались зажаты между сиденьями. Личность второго погибшего, правда, еще предстоит установить. На место трагедии почти сразу прибыли полицейские. Из горящего авто они успели вытащить двух пассажиров. Оба были уже без сознания и с серьезными ожогами. Сами стражи порядка не пострадали.

Гульнара Пинчук, руководитель пресс-службы департамента полиции Акмолинской области:

– Недалеко от места дорожно-транспортного происшествия несли службу наряд полиции, которые в считанные 30 секунд оказались на месте происшествия. Увидев пылающую машину, начали тушить ее из огнетушителя. В последний момент на заднем сиденье увидели пассажиров двух, которых начали извлекать из машины путем разбития оконного стекла огнетушителем. И несмотря на то что воспламенилась форма, пассажиры данные были спасены.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!