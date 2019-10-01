Сколько потратил Билан из-за пьяного концерта

Артист позднее приносил извинения.

После скандального концерта в Самаре имя певца не сходит с уст. Артист, в свою очередь, вовсю пытается реабилитироваться, выступая с извинениями, которые оказались небесплатны. Они обошлись Билану почти в семь миллионов рублей (42 млн тенге), передает Лайф.

Билан настолько шокировал самарцев неадекватным поведением на своем выступлении 8 сентября, что они запустили в Сети петицию с просьбой извиниться. Многие заподозрили певца в употреблении наркотических веществ. Однако сам артист записал видеообращение, где сетовал, что перебрал алкоголя. А потом отыграл в городе концерт "Прости меня, Самара!".

- Друзья, я к вам обращаюсь с колоссальным извинением за мой концерт в Самаре, который прошел вчера. Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде, встретил друзей в гримерке, в отеле и выпил коньяка, совершенно не рассчитал, - заявил Билан в видеообращении.

Певец за свой счет провел сольное шоу на главной площади города, где собралось более 30 тыс. человек. При этом артист настолько переживал из-за случившегося, что подарил миллион рублей на медицинское оборудование местной детской клинике и сертификат на установку инклюзивной детской площадки.

- Сегодня посетил Дом инклюзивного творчества. Как и хотел, по собственному желанию подарил сертификат на детскую развивающую площадку этому уютному центру! Дети очень рады, и я вместе с ними, - рассказал Дима Билан подписчикам в Instagram.

В итоге в этот раз обошлось без конфузов и неприятностей. Билан активно общался с публикой, раздавая автографы и делая совместные фото на память. Все расходы и пожертвования обошлись Билану почти в 7 млн рублей (около 42 млн тенге).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!