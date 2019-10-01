В прокуратуре объяснили, почему освободили Руслана Жанпеисова

В законе прописано, кого и в каком случае нужно брать под стражу на время досудебного следствия. Руслан Жанпеисов в эту категорию не входит.

Объяснение, почему отпустили Руслана Жанпеисова дали в прокуратуре Шымкента, сообщает Zakon.kz со ссылкой на vera.kz.

- Прокуратурой района отказано в возбуждении ходатайства по следующим основаниям. Личность подозреваемого установлена, и он имеет постоянное место жительства в Шымкенте. Во-вторых, по настоящему делу ранее в отношении подозреваемого Раимбекова Б.К. (Жанпеисова) органом досудебного расследования не была избрана другая мера пресечения и мера процессуального принуждения. В-третьих, подозреваемый не пытался скрыться и не препятствовал объективному расследованию дела, – говорится в сообщении ведомства.

Всего в надзорном органе нашли семь причин, по которым и было отказано в избрании меры пресечения "содержание под стражей". Роль сыграло наличие несовершеннолетних детей и отсутствие пробационного контроля. Важно было и то, что до и после этой ситуации подозреваемый Раимбеков не совершил повторно еще одно хулиганство.

- Кроме того, отдельным постановлением прокуратуры района от 27.09.2019 уголовное преследование по статье 293 ч.3. УК РК (хулиганство) прекращено за отсутствием состава преступления. Также санкция статьи 107 ч.1 УК РК предусматривает лишение свободы до двух лет, то есть данное преступление относится к категории небольшой тяжести, а статья 378 ч.2 УК РК является уголовным проступком и не относится к разряду преступлений. При изложенных обстоятельствах оснований для избрания в отношении Раимбекова (Жанпеисова) меры пресечения в виде "содержания под стражей" не имеется, – отметили в прокуратуре Шымкента.

В надзорном органе отметили, что согласно статье 147 ч.1 УПК РК содержание под стражей в качестве меры пресечения применяется только в отношении подозреваемого в совершении преступлении, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пяти лет. В этой же статье указываются исключительные случаи, когда мера пресечения "содержание под стражей" применяется, даже если подозреваемому грозит срок до пяти лет. Однако, Руслан Жанпеисов в эту категорию лиц не входит.

26 сентября полиция Шымкента задержала известного гражданского активиста Руслана Жанпеисова.

В департаменте рассказали, что 18 июня местный житель обратился в органы полиции с заявлением о нанесении ему телесных повреждений.

Раимбеков Бибарс (Жанпеисов Руслан) систематически нарушает общественный порядок, за что неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Имеет три судимости и отбывал наказание в исправительных учреждениях за совершение уголовных преступлений по статье 175 ч.2 УК РК (кража), по статье 106 ч. 1 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), статье 399 УК РК (незаконное использование специальных средств негласного получения информации).

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