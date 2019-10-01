Женская сборная Казахстана по регби-7 стала третьей после трех этапов серии

Наши спортсменки смогли набрать 23 очка.

Завершился третий тур азиатской серии по регби-7 среди женщин. Казахстан по итогам всех этапов финишировал с третьим результатом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Наши спортсменки смогли набрать 23 очка. Эта сумма и позволила занять третью строчку. Первое место у Японии. Второе заняли китаянки. У обеих команд по 25 баллов. Добавим, что во втором туре казахстанки поднялись на третью ступень пьедестала.

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