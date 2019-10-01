Помощник министра обороны США: Казахстан – образец процесса репатриации

Казахстан является мировым лидером по репатриации иностранных боевиков-террористов и членов их семей из Сирии, выступив с инициативой вывезти сотни своих граждан с полей сражений в Сирии в этом году - Шрайвер

Казахстан – образец для других стран в процессе репатриации иностранных боевиков-террористов и членов их семей из Сирии. Об этом в интервью корреспонденту Zakon.kz рассказал помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Рэндалл Шрайвер.

- Казахстан является мировым лидером по репатриации иностранных боевиков-террористов и членов их семей из Сирии, выступив с инициативой вывезти сотни своих граждан с полей сражений в Сирии в этом году. Более того, Казахстан преследует тех, кто является террористами, и реабилитирует сотни репатриированных. Действия Казахстана демонстрируют его значительный вклад в общие контртеррористические приоритеты и его роль в поддержке глобальной безопасности. Что касается репатриации иностранных боевиков-террористов, то это образец для других стран. Мы также высоко ценим роль, которую Казахстан играет в вопросах региональной безопасности и развития, особенно в отношении Афганистана, - сказал он.

Он также отметил, что партнерство США и Казахстана в этой сфере играет ключевую роль в обеспечении безопасности и процветания наших граждан - и людей во всем регионе. Потому как транснациональный терроризм и насильственный экстремизм, по своей сути, являются общими угрозами.

- Мы поддерживаем успешное партнерство, в том числе между нашими департаментами юстиции и правоохранительными органами, что имеет жизненно важное значение для достижения наших общих целей по борьбе с насильственным экстремизмом и предотвращению террористических нападений. Для борьбы с потоками иностранных боевиков-террористов Соединенные Штаты напрямую поддерживали интересы безопасности государств Центральной Азии и помогали им защищать свои границы от террористов, преступников и торговцев наркотиками. Мы оказывали помощь в обучении, техническом и военном оснащении, делились бесценным опытом правоохранительных органов США и военных ведомств, - продолжил Шрайвер.

В ходе интервью представитель США выразил признательность правительству Казахстана за развертывание пехотной роты из 120 человек в миротворческой миссии Организации Объединенных Наций в Ливане для прохождение совместной службы с индийским контингентом.

- Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать участие Казахстана в операциях по поддержанию мира, обмениваться опытом, проводя обучение, предоставляя оборудование, вкладывая в различные программы, такие как Глобальная инициатива Госдепа по операциям в пользу мира до 1,2 млн. долл., - добавил спикер.

Кроме того, помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском обратил внимание, что вклад Казахстана в миротворческие получил мировое признание. И показатель тому – получение действующим подразделением медалей мира ООН.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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