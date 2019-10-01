1 октября в некоторых регионах ожидаются заморозки

Местами по республике ожидаются туман, ветер 15-20 м/с.

На юге и юго-востоке территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами ожидается дождь с грозой, на остальной территории погода – без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидаются туман, ветер 15-20 м/с.

В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях, ночью и утром в Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами – туман, днем в Восточно-Казахстанской области местами – усиление ветра 15-20 м/с. В Туркестанской, днем в Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской области ночью на поверхности почвы местами сохраняются заморозки 1-3 градуса.

На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, в северной половине Жамбылской, на юго-западе Карагандинской, на юге Западно-Казахстанской, на севере Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 11°, облачно: слабый дождь.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 8°, ясно.

Прогноз погоды на 1 октября.

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