Праздничный концерт подготовили для учителей Актюбинской области

В регионе ведется строительство 21 школы.

Аким области Ондасын Уразалин поздравил представителей педагогической общественности региона с профессиональным праздником, сообщает УВП Актобе.

В торжественном мероприятии приняли участие ветераны и работники сферы образования, заместители акимов районов и руководители государственных учреждений.

- В современном мире конкурентоспособность любой нации зависит от уровня и качества образования людей. Президент ставит задачу по подготовке специалистов, обладающих критическим мышлением и способных ориентироваться в информационных потоках. В этой связи в нашей стране принимаются все меры по поддержке педагогических кадров и развитию материально-технической базы образования. В текущем году 40% областного бюджета приходится на эту сферу. В регионе ведется строительство 21 школы, 10 из них уже введены в эксплуатацию, - отметил Ондасын Уразалин, подчеркнув особую роль педагогов в воспитании и обучении подрастающего поколения.

Отметим, что в республиканском конкурсе "Лучший педагог-2019", организованном Министерством образования и науки РК, актюбинские учителя показали высокие результаты. 4 педагога стали его победителями.

Глава региона поблагодарил учителей Маржан Жумагазину и Евгения Гончар за их профессионализм, вручил им цветы и вспомнил яркие моменты своего детства.

Кроме того, глава региона вручил 50 учителям, внесшим весомый вклад в развитие сферы образования, формирование позитивного имиджа педагогов сертификаты на сумму 100 тысяч тенге.

Силами школьных творческих коллективов для ветеранов образования и педагогов был подготовлен праздничный концерт.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!