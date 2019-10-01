Как в Нур-Султане отметят День пожилых людей

С 1 по 3 октября будет организовано посещение Национального и музея Первого Президента.

1 октября отмечают Всемирный день пожилых людей. Чествовать людей преклонного возраста в Нур-Султане будут не один день, а целый месяц, в течение которого в столице проведут ряд разноплановых мероприятий, сообщает официальный сайт городского акимата.

Так, 1 октября в Концертном зале "Астана" будет проведен торжественный концерт участников ветеранской художественной самодеятельности. В программе - выступления хоров "Ветеран", "Шанырак" и "Алаш Аманаты", вокальных групп "Ивушка" и "Надежда" и др.

Также организована фотовыставка, посвященная Международному Дню пожилых людей и выставка художественного творчества, флешмоб, экскурсии. Планируется охватить более 1000 человек. В этот же день в кинозале Центра социального обслуживания "Шарапат" для виновников торжества выступит духовой оркестр Национальной гвардии с концертом "Қарттарым - асыл қазынам".

3 октября здесь же организуют концерт "Шарапат шақырады" с участием Академии хореографии и сотрудников ДЧС. Еще через несколько дней, 8 октября концертную программу "Сіздерге мың тағзым" для подопечных центра привезет Қазақконцерт. Не остался в стороне и Центр социального обслуживания столичного акимата.

Здесь для пожилых людей с 1 по 3 октября организуют посещение Национального и музея Первого Президента. Также с 7 по 9 октября для подопечных центра устроят экскурсии по достопримечательностям города.

С 15 по 17 октября они посетят несколько спектаклей русского театра драмы им.М.Горького и казахского музыкально-драматического театра им.К.Куанышбаева. Также 23 октября для них организуют поход в кинотеатр. Вместе с тем всеми организациями и предприятиями города в рамках мероприятий, посвященных Дню пожилых, планируется охватить более 40 тысяч человек.

В кафе и ресторанах столицы проведут ряд праздничных мероприятий для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла с вручением памятных подарков и денежных вознаграждений. Во всех детских дошкольных учреждениях, школах, ССУЗах и ВУЗах учащиеся, студенты и коллективы будут проводить встречи с ветеранами педагогического труда, а в медицинских организациях состоятся встречи с приглашением ветеранов здравоохранения.

Предприятиями и организациями города будет организован ряд встреч с ветеранами всех категорий, чествование с вручением сувениров, концертным сопровождением. Напомним, в Нур-Султане проживает более 80 тысяч пенсионеров по возрасту, из них 57 ветеранов Великой Отечественной войны и 25 тысяч лиц с ограниченными возможностями.

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