Как будут внедрять 5G в городах Казахстана

В связи с большим объемом необходимых инвестиций для технологии 5G на первом этапе будет проводится работа по внедрению в городах республиканского значения.

Тестовые испытания мобильной связи 5G уже проведены в Нур-Султане и Алматы, а также планируется к проведению в Шымкенте в октябре этого года, сообщил на заседании правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Согласно поручению Президента ведется работа по внедрению сети по технологии 5G в Казахстане. Утверждена Дорожная карта. Тестовые испытания мобильной связи 5G уже проведены в Нур-Султане и Алматы, а также планируется к проведению в Шымкенте в октябре этого года. По итогам испытаний будет проведен анализ возможностей применения технологии в развитии Интернета вещей, телемедицине, цифровизации промышленности и "умных" городов, - сообщил Жумагалиев.

По его словам, в связи с большим объемом необходимых инвестиций для технологии 5G на первом этапе ее внедрение планируется в городах республиканского значения: Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

- В столице внедрение технологии 5G до конца 2021 года планируется в Назарбаев Университете и на территории ЭКСПО, в 2022 году 5G должен появится в аэропорту, на вокзале, крупных торговых центрах и площадках. Далее с 2023 года будет проводится работа по внедрению 5G во всех областных центрах страны, - рассказал министр.

Таким образом, согласно плану, в результате проводимой работы 97% населения Казахстана до конца 2022 года получат широкополосный доступ к Интернету.

- Для оставшихся 3% населения будет обеспечена техническая возможность применения спутниковых технологий. Это послужит сокращению цифрового разрыва между городом и селом, а предоставление жителям возможности полноценного использования цифровых технологий дает толчок к развитию экономики Казахстана, - отметил глава ведомства.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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