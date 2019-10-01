Как привлечь в свою жизнь мужчину

Статья для женщин, которые устали быть одинокими.

Оставаясь одинокой или продолжая вести холостяцкий образ жизни, женщина не раз задается вопросом, почему она не может найти подходящего партнера. Одни дамы жалуются на то, что вокруг находятся мужчины, не достойные их внимания, другие – говорят о том, что мужчины вообще не обращают на них внимания, третьи – рассказывают о многочисленных друзьях среди сильного пола, но ни один из них не воспринимает их как женщин. Эти дамы страдают от одиночества, потому что не хочется встречаться просто с кем попало. В то же время интересные им кавалеры могут не обращать на них внимания.

Как привлечь мужчину в свою жизнь? Причем привлечь такого, с которым хотелось бы создать длительные отношения.

Во-первых, нужно заняться собой. Вспомните о том, что вы — женщина! Не друг, не девочка, не старуха, не домохозяйка, а именно женщина с большой буквы. Это значит, что вы должны выглядеть, как женщина, и вести себя. Приведите себя в порядок, наденьте платьице, обуйте каблучки, расправьте волосы и идите по улице плавной походкой, никуда не торопясь, слегка улыбаясь. Будьте довольны собой. Будьте довольны жизнью, чтобы мужчины заинтересовались вашим счастьем.

Во-вторых, ведите себя, как женщина. Вы не просто должны понимать и выслушивать все, что вам говорят мужчины, но и слегка флиртовать с ними. Показывайте, что вы — женщина, а не просто собеседник. Конечно, вам не нужно в первую же встречу ложиться с мужчинами в постель. Лучше этого не делать так быстро. Однако и будоражить воображение партнеров крайне необходимо.

В-третьих, будьте открытыми. Одинокие женщины часто являются закрытыми и неприветливыми. Естественно, что мужчинам не хочется иметь ничего общего с грустными и депрессивными людьми. Откройтесь, станьте приветливее, радостнее, счастливее. Захотите нравиться мужчинам (поскольку иногда одинокие женщины просто не хотят нравиться и презирают их). Избавьтесь от ложных шаблонов, которые у вас есть по отношению к себе, противоположному полу и любовным отношениям. Они лишь мешают вам жить.

В-четвертых, начните давать, а не ожидать. Довольно часто одинокие женщины видят в мужчинах источник, с которого можно что-то взять. Но это ошибочный подход, поскольку мужчины – тоже люди, которые нуждаются в любви и уважении. Перестаньте что-либо ожидать, лучше подумайте над тем, что вы можете дать своему любимому партнеру. Научитесь давать, а не ожидать, тогда ни один кавалер не захочет от вас убежать.

Как привлечь в свою жизнь мужчину? Просто нужно перестать быть такой, какой вы привыкли быть. Измените себя, свои привычки, модель поведения и мышление. Тогда и жизнь ваша изменится не только в плане мужчин, но и в остальных сферах.

Источник: блог по психологии

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