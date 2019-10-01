Житель Ташкента избил фельдшера за отказ реанимировать умершего соседа

Причиной смерти стала острая дыхательная и сердечная недостаточность, отек головного мозга и легких, а также отравление неизвестным веществом.

Житель Ташкента избил фельдшера скорой медицинской помощи за отказ реанимировать соседа, скончавшегося еще до приезда врачей. В отношении лиц, нанесших врачам "Скорой помощи" телесные повреждения, принимаются законные меры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ГУВД Ташкента.

25 сентября в "Call-центр" станции "Скорой помощи" поступило сообщение от гражданина, проживающего в Яшнабадском районе столицы, в котором он сообщил, что самочувствие его соседа резко ухудшилось. Спустя некоторое время бригада скорой помощи прибыла по указанному адресу.

Произведя осмотр, врачом и фельдшером. Была констатирована смерть мужчины. Однако близкие покойного требовали принять меры по реанимации скончавшегося. Объяснения медработников, что мероприятия по реанимации не принесут результата, не удовлетворили близких покойного и несмотря на объяснения о том, что это бесполезно, они нанесли фельдшеру телесные повреждения. В результате фельдшер был доставлен в клинику Ташкентской медицинской академии, где ему была оказана первая помощь.

На место происшествия выезжали следователь и оперативная группа прокуратуры Шайхантахурского района Ташкента. После осмотра, следственно-оперативная группа назначила судебно-медицинскую экспертизу.

Согласно заключению отдела танатологии Ташкентского филиала научно-практического центра Республиканской судебно-медицинской экспертизы от 26 сентября, причиной смерти стала острая дыхательная и сердечная недостаточность, отек головного мозга и легких, а также отравление неизвестным веществом.

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