Медиация – не панацея: эксперт о трудовых конфликтах

Тем не менее, в этом году в Казахстане было немало сложных ситуаций, связанных с трудовыми спорами.

В этом году на Казахстанском юридическом форуме весьма интересной была пленарная сессия на тему трудовых споров. Директор Казахстанского центра медиации Ирина Виговская рассказала корреспонденту Zakon.kz о роли медиации в решении конфликтов между работником и работодателем, а также поделилась экспертным мнением о недавних конфликтных ситуация на Западе Казахстана.

Медиация продолжит развиваться очень стремительно. В этом году Казахстан подписал в Сингапуре Конвенцию относительно развития медиации в целом. Это будет целенаправленно влиять на развитие медиации в сфере трудовых споров- индивидуальных и коллективных.

Тем не менее, в этом году в Казахстане было немало сложных ситуаций, связанных с трудовыми спорами. Ирина Виговская считает, что требования работников о повышении заработной платы не всегда являются первопричиной конфликта между работником и работодателем.

- Есть и другие причины. Опять же показывают исследования, что заработная плата среди причин трудовых споров в некоторых компаниях стоит на 8 месте. Даже если есть трудовой конфликт, заработная плата очень часто не является основной отправной точкой, которая влияет на развитие конфликтных ситуаций. Да, она играет роль, но не всегда она лидирует в конфликтных ситуациях. В разных компаниях по-разному, в некоторых это сами отношения между работником и работодателем, что и привело к конфликтной ситуации на Западе Казахстана. В каждой компании свои особенности, нужно смотреть индивидуально по каждой организации, но в некоторых компаниях имела место ситуация, когда отношение к экспатам отличалась от отношения ко внутренним сотрудникам, - сказала Виговская.

В решении трудовых споров с каждым годом растет роль медиации. Это и предупреждение конфликтов, и разрешение споров, и пост-медицация, когда споры прошли урегулирование и дальше нужно что-то делать.

- Мы наблюдаем влияние факторов не только внутри компаний, но и социальных факторов, которые ведут за собой особенность в отношениях между работником и работодателем. Мы не живем в пустыне, а живем в социуме, это тоже влияет на отношение и зарождение конфликтных ситуаций. Каждый спор уникален, иногда медиация невозможна, необходимо идти в суд. Медиация – не панацея, она приемлема в определенных моментах, где-то не приемлема, также как и другие методы разрешения споров. В одних случаях мы можем договариваться, в других- переговоры вести не можем, нужен посредник. А когда спорная ситуация заходит очень далеко, нужны другие органы для ее урегулирования. Медиация работает в своих рамках, переговоры в своих, омбудсмен в своих, суд в своих. Эти институты создаются для того, чтобы у человека был выбор, куда ему обращаться для урегулирования спорных ситуаций, - отметила Ирина Виговская.

По закону в каждой организации должна работать согласительная комиссия, которая призвана решать возникающие споры до суда.

- Согласительная комиссия – действенная мера, работающий орган, в любом случае в законодательстве статья о согласительной комиссии есть, это будет дальше пролонгироваться, вноситься поправки относительно ее работы, но есть компании, в которых согласительные комиссии работают очень хорошо, не доводя индивидуальные трудовые споры до судебных разбирательств. Понятно, что есть разные формы споров. Но это действительно серьезное направление, работающий орган, помогающий урегулировать спорные конфликтные ситуации, - заключила Виговская.

Альберт Ахметов

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