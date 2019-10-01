Премьер поручил обратить внимание на качество интернета и связи в Казахстане

Также глава правительства отметил, что необходимо адекватно определять приоритетность использования 5G.

Внедрение 5G коснется не только сферы телекоммуникации, однако хочу обратить внимание на качество связи и интернета, сказал на заседании правительства премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, передает корреспондент Zakon.kz.

- Внедрение нового поколения связи 5G коснется не только сферы телекоммуникации, но и даст толчок в появлении и развитии новейших отраслей промышленности. Это актуальный мировой тренд, однако 5G это дорогая связь, поэтому необходимо адекватно определять приоритетность использования, - сказал Мамин.

Он добавил, что тестовые работы уже проводятся в крупных городах Казахстана, поэтому в 2020 году должны быть разработаны соответствующие проекты по эффективному использованию 5G в регионах и на первом этапе в городе Нур-Султане.

- Хочу обратить внимание министерство на качество связи и интернета. Особенно в социальных объектах в школах и больницах. Это требуется для использования электронных учебников, учебных программ, телемедицины. Аскар Куанышевич (министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев), решите вопрос вместе с министерствами образования и науки, здравоохранения, а также акиматами, - поручил премьер Казахстана.

Глава правительства напомнил, что доступом к интернету к 2022 году должны быть обеспечены более 5 тыс. сел, а это более 97 % сельских населенных пунктов.

- Это позволит открыть доступ сельчанам к преимуществам получения электронных госуслуг и сервисов, медицинских услуг, образования, электронной торговли и повсеместному переходу к новым стандартам жизни. Поручаю министерству совместно с операторами связи ускорить работу по строительству волоконно-оптических линий связи в регионах. Работа должна быть завершена в сроки, - отметил Аскар Мамин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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