Тургумбаев ответил на вопрос, почему побрили алматинского врача

Хирурга Каната Тезекбаева побрили наголо в следственном изоляторе.

В кулуарах правительства министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев прокомментировал, почему так быстро после ареста побрили наголо главного врача городской клинической больницы № 4 Каната Тезекбаева, передает корреспондент Zakon.kz.

- Насчет побрения, есть в следственных изоляторах действующий приказ, где в целях санэпидемиологических норм до 1,5 сантиметров постригаются, не сбриваются, - сказал он.

При этом глава ведомства рассказал, что возможно брить до суда не будут.

- Сейчас мной принято решение об отмене данного приказа, и до судебного решения, до помещения человека уже в колонию, куда его определят, эта мера не будет применяться, - отметил Тургумбаев.

Он добавил, что вчера по этому поводу собирался консилиум, и возможно этот инцидент стал поводом принять такое решение.

Хирурга Каната Тезекбаева побрили наголо в следственном изоляторе. Об этом сообщила его супруга на пресс-конференции в Алматы. Под стражей мужчина находился шесть дней.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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