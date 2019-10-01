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Тургумбаев о смерти замначальника ДУИС Костанайской области: это было самоубийство

В отношении всех сотрудников, кто у нас погибает, получает ранения, мы всегда проводим служебную проверку.

Фото : inbusiness.kz1 октября 2019, 10:48

Смерть замначальника ДУИС Костанайской области прокомментировал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Там проводится проверка. Это было самоубийство, - сказал он в кулуарах правительства.

При этом глава ведомства уточнил, что по факту смерти "проводится проверка".

- Проводится проверка. В отношении всех сотрудников, кто у нас погибает, получает ранения, мы всегда проводим служебную проверку, - пояснил министр.

По его словам, замначальника приезжал в Нур-Султан не на аттестацию, а на сдачу нормативов.

- Там не только это: подтянуться, пробежаться, там для квалификации любого руководителя, они раз в три года проходят эти нормативы. Это обязательно, - заключил Тургумбаев.

Напомним, 26 сентября заместитель начальника Департамента уголовно-исполнительной системы по Костанайской области Александр Глазко скончался, находясь в рабочей командировке в Нур-Султане. По данному факту возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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