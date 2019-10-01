Республиканский бюджет на 2019 год скорректирован с увеличением доходов на 95 млрд тенге

Скорректированные бюджетные доходы и расходы позволят покрыть потребность в дополнительном финансировании на решение социальных задач.

На заседании правительства уточнен республиканский бюджет на 2019 год, передает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов, параметры социально-экономического развития сохранены. Вместе с тем, основные параметры республиканского бюджета на 2019 год составляют: поступления - 10 трлн 663,5 млрд тенге; расходы - 12 трлн 28,1 млрд тенге; дефицит составит 1 трлн 364,6 млрд тенге или 2,1% к ВВП.

- Уточнение бюджета предлагается провести с сохранением прогноза социально-экономического развития страны на 2019 год, скорректированный в апреле текущего года. Проектом уточнения предусмотрены ряд задач, поставленных перед правительством в рамках исполнения бюджета текущего года. Первая задача - решение вопросов неотложного финансирования в соцсфере, - сказал он.

На эти цели, по его словам, предусмотрено 84,8 млрд тенге, в том числе: 36,9 млрд тенге на выплаты адресной социальной помощи в связи с увеличением контингента получателей; 23,3 млрд тенге на оказание медицинской помощи и продолжение строительства объектов здравоохранения; 2,7 млрд тенге на развитие культуры и спорта.

- Вторая задача - заложить дополнительные источники для наращивания темпов роста экономики в последующие годы. В рамках данной задачи в проекте уточненного бюджета предусмотрено 136,8 млрд тенге. Из них 36,7 млрд тенге предлагается направить на поддержку обрабатывающей промышленности для финансирования обновления парка пассажирских вагонов, санитарной техники и проектов машиностроительной отрасли; 21,1 млрд тенге - на развитие и пополнение авиапарка специализированными воздушными судами; 17,1 млрд тенге - на выдачу жилищных займов вкладчикам и выплату премий по вкладам; 8 млрд тенге - на реконструкцию гидромелиоративных систем востребованных орошаемых земель Павлодарской и Актюбинской областей; 7,2 млрд тенге - на реализацию пилотного проекта по повышению доходов населения Жамбылской области, - перечислил Шолпанкулов.

И третья задача заключается в обеспечении приемлемого уровня резерва правительства на неотложные задачи на 4 квартал.

В целом, по его данным, финансовое обеспечение указанных задач предлагается осуществить путем перераспределения расходов и корректировки поступлений в бюджет по итогам 9 месяцев текущего года в размере 94,9 млрд тенге.

В свою очередь премьер-министр РК Аскар Мамин добавил, что скорректированные бюджетные доходы и расходы позволят покрыть потребность в дополнительном финансировании на решение социальных задач, создать дополнительные источники роста экономики.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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