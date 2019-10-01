МВД: Дело известного трансплантолога еще не завершено

Длительное следствие связано с тем, что следственно-оперативной группе приходится выезжать за рубеж.

В кулуарах правительства министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев прокомментировал, на какой стадии находится расследование в отношении трансплантолога Гани Куттымуратова, передает корреспондент Zakon.kz.

- По нему ведется следствие. Там до сих пор незакончено. Мы уже давали информацию. Это связано с иностранцами, которые приезжали к нам из-за границы. Поэтому ведется длительное следствие. Следственно-оперативная группа выезжает за границу, там оказывается содействие нашим коллегам. По окончанию расследования дадим комментарий. Медицинское сообщество уже выступило в его защиту, что врач не мог в таком участвовать - сказал он.

По словам главы МВД, по врачам в РК всегда проводится судебно-медицинская экспертиза о виновности врачей.

- Тем более мы не специалисты. Мы всегда назначаем судебно-медицинскую экспертизу. И только по заключению врачей устанавливается виновность врача. Поймите. Почему-то всегда говорят, что полицейские, органы... Мы не можем принимать решение о виновности или не виновности. Только после заключения судмедэкспертизы, - заключил Тургумбаев.

Как сообщалось ранее, уголовное дело находится в производстве Следственного департамента МВД, для его расследования создана межведомственная следственно-оперативная группа.

Гани Куттымуратов - доктор медицинских наук PhD, обладатель международной стипендии "Болашак", 2005-2008 годы. Главный внештатный трансплантолог Минздрава Казахстана в 2011-2013 годах, врач-трансплантолог высшей категории. Врач принимал участие в организации и проведении изъятия органов впервые в Нур-Султане, когда были изъяты сердце и почки от трупного донора и впервые произведена пересадка сердца в Казахстане в 2012 году. Куттымуратов также организатор и инициатор проведения первой в Казахстане трансплантации поджелудочной железы и почек пациенту с сахарным диабетом в 2016 году. Провел более 340 трансплантаций почек, как от живого, так и от трупного донора. Принимал участие в разработке нормативно-правовых актов, законов, регламентирующих трансплантологию в Казахстане.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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