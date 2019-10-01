Друзья покрутили пальцем у виска – журналист об отказе от соцсетей

Людям, чьи профессии связаны с социумом, отказаться от Instagram или Facebook смерти подобно, потому что львиная доля информации находится именно в социальных сетях.

Социальные сети, блага интернета и смартфонов сделали нашу жизнь нереальной без них. Ну, например, ты не знаешь точный адрес и бежишь смотреть в онлайн-картах. Или подбираешь одежду на день, и обязательно надо посмотреть погоду в соответствующем приложении. Но в сравнении с этими вспомогательными приложениями, социальные сети обладают куда большей силой и притягивают намного активнее. Сегодня корреспондент Zakon.kz расскажет об опыте одного из коллег, который добровольно отказался от социальных сетей.

Людям, чьи профессии связаны с социумом, отказаться от Instagram или Facebook смерти подобно, потому что львиная доля информации находится именно в социальных сетях. Даже чиновников обязали перейти в них, дабы стать ближе к обществу. Но в свете такой ситуации, если не отказаться полностью, то ограничить себя во влиянии соцсетей на ежедневную жизнь можно. О своем опыте рассказал журналист Виталий Ким.

- Почему вы решили отказаться от социальных сетей? Что подвигло на эту мысль?

- Заметил за собой, что часто заходил "просто посмотреть" и полистать ленту в Instagram или Facebook. Причем делал это на автомате каждые пять-десять минут. Тогда и пришла мысль, что трачу слишком много времени на пустое дело. Затем вспомнился эксперимент зарубежных журналистов, когда они отказывались от соцсетей на месяц. У них улучшилось настроение, и пропала привычка каждые пять минут лезть в карман за телефоном. Так же как и они решил попробовать избавиться от этой привычки. Единственное отличие – прошло уже больше месяца, и останавливаться не собираюсь.

- Какими социальными сетями и приложениями вы пользовались?

- Теми же, что и все вокруг. Instagram, Facebook, Twitter, VK и мессенджеры.

- От чего именно произошел отказ, только ли от социальных сетей или от влияния интернета в целом?

- От Интернета отказа нет, только социальные сети. Так или иначе, приходится искать информацию в Сети – название заведений, фильмов, книг, прослушивание музыки и чтение новостей. Однако, в отличие от "полистать Instagram просто так", в Интернет захожу только по надобности. То же самое касается и мессенджеров, только если нужно договориться о времени и месте встречи.

- Влияет ли отказ на работу?

- По долгу работы мне нужно следить за происходящим вокруг и узнавать о событиях в числе первых. Я предупредил коллег о своем решении, к счастью, они приняли его и помогают мне, передавая нужную информацию. Ко всему прочему в работе помогают телефонные звонки, электронная почта и мессенджеры. Все строго по делу без пустой болтовни.

- Что изменилось в повседневной жизни?

- Стал замечать некоторые мелочи здесь и сейчас, происходящие вокруг. Не скажу, что отказ от соцсетей кардинально изменил мою повседневную жизнь в лучшую сторону, и вообще я стал другим человеком. Но, как и у участников эксперимента, заметил улучшение настроения.

- Нет ли чувства "я не в теме" при общении с друзьями, которые большую часть информации получают и выкладывают в соцсетях?

- В этом и есть вся прелесть. При встрече с человеком, с которым не виделся неделю, мне действительно интересно узнать, как у него дела. Искренне спрашиваю, чем они были заняты, куда ездили, какие места посещали. Что происходит в семье, на работе, какие планы на эту неделю, может я смогу составить ему компанию. Происходит интересная беседа – я не в курсе произошедшего, в свою очередь собеседнику приятно рассказать ничего незнающему человеку. Отмечу, что до отказа от соцсетей вся активность была "на ладони" в историях и публикациях.

- Как к этому отнеслись родные и друзья?

- Покрутили пальцем у виска. Думали, что в моей жизни происходит что-то нездоровое. Но через некоторое время они привыкли.

Подобные эксперименты проводились неоднократно. Влияние социальных сетей изучаются многими психологами со всего мира. Например, австралийские специалисты из Университета Бонда решили проверить, писал Московский комсомолец, есть ли связь между зависимостью от социальных сетей и алкоголизмом. Они провели небольшой эксперимент со 150-ю участниками.

Как оказалось, и алкоголизм, и чрезмерное пристрастие к соцсетям коррелировали с рядом черт характера людей, в том числе с высоким уровнем импульсивности и нарциссизма, а также недостаточным стремлением к рефлексии или проявлению эмоций. В то же время, специалисты обратили внимание на то, что социальные сети чрезмерно увлекали людей вне зависимости от пола, в то время как алкоголиками мужчины становились чаще женщин.

Некоторые исследователи считают, что соцсети негативно влияют на психическое состояние человека. Предполагается, что чрезмерное внимание, уделяемое подобным сайтам, чревато развитием стресса и даже депрессии. Впрочем, ряд исследователей придерживается мнения, что социальные сети даже способны продлить жизнь человека в случае, если дополняют, а не заменяют реальное общение.

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