Зачем компаниям нужна маркетинговая стратегия?

Ситуация на рынке изменчива.

Многие считают, что в странах СНГ, в том числе в Казахстане, маркетинг как таковой, находится в зародышевом состоянии. В результате проведенного анализа, мы узнали, что в казахстанских компаниях нет единого представления о том, кто такой маркетолог и что он должен делать.

К примеру, в одних компаниях эта роль близка к менеджеру по продажам, в других ограничена только ведением рекламных кампаний в социальных сетях и не более.

Один из опросов, проведенных в Англии среди руководителей различных компаний, показал неоднозначную оценку роли маркетинга в бизнесе. Порядка 30% респондентов ответили, что основной задачей маркетинга они считают поддержку продаж, 18% — создание, развитие и укрепление бренда, остальные почти поровну отдали голоса за разработку и внедрение новых товаров и/или услуг — 11%, установление и развитие отношений с клиентами — 11%, понимание клиентов — 8%.

Ситуация на рынке волатильна, и "рецепт" продвижения товара или услуги, так успешно работавший еще вчера, сегодня может приносить только убытки. Лидирующие позиции на рынке занимают те компании, которые изучают своего потребителя и могут адаптироваться к любым обстоятельствам, они понимают, что без построения маркетинговой стратегии не обойтись.

Прийти к пониманию, как компания хочет построить маркетинговую стратегию и выстроить деятельность по ее реализации, часто сложно, не имея достаточного времени и знаний. И если растянуть время мы не в силах, то с новыми знаниями и навыками могут помочь в Высшей школе бизнеса Назарбаев Университета. Успейте воспользоваться возможностью пройти семинар "Стратегический маркетинг" 3-4 октября 2019 года. Лучшие профессора со степенью из топовых ВУЗов мира поделятся секретами построения успешной маркетинговой стратегии.

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