ДЭР не комментирует дело врачей, пока идет следствие

Департамент экономических расследований занимается расследованием дела врачей Тезекбаева и Тунгушбаева.

Департамент экономических расследований не дает никаких комментариев по поводу расследования врачей, передает Zakon.kz.

Об этом заявил руководитель ДЭР Алматы Даулет Акылбеков.

- ДЭР по г.Алматы проводится досудебное расследование по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками, повлекшие по неосторожности смерть человека, по ст.317 ч.3 УК РК. В соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (недопустимость разглашения данных досудебного расследования) данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Поэтому возможность предоставления информации по делу будет рассмотрена после принятия окончательного процессуального решения, - ответил Акылбеков на запрос Zakon.kz.

Департамент экономических расследований занимается расследованием дела врачей Тезекбаева и Тунгушбаева. На вопрос, почему именно данное ведомство взялось за этот процесс, отвечал глава МВД Ерлан Тургумбаев.

- Всегда, когда есть заинтересованные, либо данные сотрудники имеют родственные отношения с теми, кто руководит в других органах, принимается решение о передаче в третий правоохранительный орган. Здесь третьим решением было принято - службе экономических решений передать. Прокуратура приняла такое решение, - заключил Тургумбаев.

24 сентября казахстанские СМИ сообщили, что в Алматы арестован главный врач городской клинической больницы № 4 Канат Тезекбаев. Ему инкриминировали статью 317, часть третью УК РК

"Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником", за которую грозило лишение свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

25 сентября появилась новость об аресте еще одного врача больницы № 4 - анестезиолога-реаниматолога Аскара Тунгушбаева, которого также подозревали в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 ч. 3 УК РК.

Совпадение или нет, но аресты начались сразу после смерти сына начальника Департамента полиции Алматы Серика Кудебаева - Нурсултана Кудебаева. Он был заместителем прокурора Алатауского района города, попал в ДТП в Алматинской области, в больницах Алматы его прооперировали, затем по инициативе близких перевезли в Германию, где он скончался.

Позже врачей выпустили из-под стражи.

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