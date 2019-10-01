Улучшение земельных отношений обсудили на Казахстанском юридическом форуме

Споры и поиск консенсуса с государственными органами по части усиления административной ответственности, увеличению штрафов продолжаются.

Правовое регулирование предоставления земельных участков для жилищного строительства и совершенствование законодательной основы в сфере земельных отношений стали одной из тем на Казахстанском юридическом форуме-2019, передает Zakon.kz.

Секретарь Алматинского Филиала РОО "Казахстанский союз юристов", директор Bazarbek&Partner Бакытжан Базарбек считает, что проблемных моментов Земельного Кодекса в части правил предоставления земель под индивидуальное жилищное строительств, утвержденных приказом министра, предостаточно.

- Мы совместно с Агентством по противодействию коррупции провели семинары во всех регионах страны, выяснили следующие обстоятельства. Во-первых, некоторые земельные участки под ИЖС, которые предоставлялись, не осваиваются. Из 5500 участков в Кызылорде на 70 построены дома, из 1002 участков в Таразе только 40 домов построено. То есть, почти 87% земельных участков не осваивается. Нужна тесная работа с местными исполнительными органами по разъяснительной политике. Также отсутствуют четкие критерии по освоению земельных участков под строительство, - сказал Базарбек.

Также он считает, что цифровизация акиматов, полный перевод документооборота в электронный формат поможет улучшить процесс выделения земельных участков, систему земельных отношений. Устранить коррупционные риски поможет оцифровка генеральных планов городов, проектов детальной планировки со всеми функциональными зонами и красными линиями. Тогда человек, не выходя из дома, сможет написать заявление, отслеживать согласование своего заявления, выделение земельного участка, это даст упрощение процедуры получения разрешений на строительство, исключит риск коррупции и лоббирования, а также сократит госаппарат, позволит сэкономить бюджетные средства.

Также доказывать свою правоту в судах поможет космомониторинг, спутниковые снимки уже применяются, но Бакытжан Базарбек видит большие перспективы его развитие по линии космокоординирования земельных участков.

Воля есть, стремление Правительства изменить земельные отношения в лучшую сторону, полной оцифровке всей документации есть.

Он считает важным внедрение такой электронной системы, где все будет открыто, прозрачно.

- Будучи советником акима Шымкента мы пытались это вести. Но мы не смогли, потому что законодательной предпосылки не было. Сейчас законодательство меняется, оцифровывая все функциональные полосы- санитарные, водоохранные, рекреационные зоны, красные линии, мы получаем открытый генплан для населения. Сейчас генпланы, которые разместили на интернет-порталах акимата согласно статье 44 Земельного Кодекса и генпланы, которые реально есть в управлениях архитектуры – это разные вещи. И по красным линиям, и водоохранным полосам. В некоторых случаях даже в таких зонах предоставляют участки, узаканивают домостроения, построенные вблизи рек, озер, это будет исключаться благодаря цифровизации, - сказал Бакытжан Базарбек.

Аналогичные трудности испытывают и бизнесмены. И они также вносят свои предложения, участвуют в разработке тех или иных законодательных новелл, инициируют поправки в законодательство в части снижения административных барьеров.

- Из года в год структура обращений и жалоб от бизнесменов меняется. Часть проблем связана с земельными вопросами, какие-то со строительством, что-то с налогообложением, конкретно выделить одну проблему невозможно, для каждого бизнеса свои вопросы являются ключевыми. На сегодняшний день мы принимаем участие в разработке и продвижении 49 законопроектов, все они так или иначе касаются бизнеса. Среди них проекты внесения изменений в КоАП, проект новой редакции Экологического Кодекса, поправки по вопросам защиты прав потребителей, - рассказала директор Департамента Законодательства и развития саморегулирования НПП "Атамекен" Лаура Мерсалимова.

К слову, проект новой редакции Экологического Кодекса в целом пересматривает разрешительный порядок в сфере экологии, предприятий, которые так или иначе в этой сфере работает. Споры и поиск консенсуса с государственными органами по части усиления административной ответственности, увеличению штрафов продолжаются.

Альберт Ахметов

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