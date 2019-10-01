Бырганым Айтимова избрана зампредседателя Совета сенаторов

Секретарем Совета – сенатор Нурлан Кылышбаев.

30 сентября состоялось первое заседание Совета сенаторов, которое прошло в Нур-Султане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

- Сенат – это институт, от которого зависят ключевые кадровые назначения. Он имеет решающее слово при формировании и утверждении бюджета страны, а также при контроле за его исполнением. Сенат представляет регионы Казахстана и является голосом региональных маслихатов. Именно он в наилучшей, самой полной и конституционно оформленной форме представляет интересы регионов на республиканском законодательном уровне, - сказала Дарига Назарбаева.

Обращаясь к коллегам, глава Сената подчеркнула, что для развития и движения вперед стране нужны верные, выверенные решения, сочетающие современность и мудрость, новации и опыт поколений. Поэтому при верхней палате создан консультационный орган – Совет сенаторов, в который приглашены наиболее авторитетные, опытные депутаты Сената предыдущих созывов.

Свои предложения по совершенствованию работы Сената высказали О. Байгельды, Б. Туткушев, Ж. Ергалиев, Г. Касымов, М. Алтынбаев, Б. Айтимова, З. Федотова.

В частности, Дулат Куставлетов подчеркнул необходимость добиваться эффективности депутатских запросов, поднимаемых сенаторами.

- Депутатские запросы, которые носят региональный характер, необходимо направлять соответствующему министру, акиму, ведомству. Получив отписку, надо уже следующий запрос направлять на имя Премьер-Министра и ставить вопрос об ответственности данного руководителя. Почему? Потому что это позволяет делать нам Закон «О разграничении полномочий между Правительством и центральными исполнительными органами, - сказал Д. Куставлетов.

Ряд предложений, высказанных в ходе заседания, направлены на изменение регламента Сената. Все они будут внимательно изучены и учтены в работе.

- Надо понимать саму роль Сената в новом изменяющемся мире, новой ситуации, новом времени. Регламент – прежде всего это соотношение полномочий прав и ответственности палаты перед обществом, страной, государством, Конституцией. Поэтому, кое-что надо видоизменять, также уровень полномочий и ответственности надо пересматривать, все это закреплять в регламенте, - сказал Гани Касымов.

Говоря об актуальности создания Совета сенаторов, государственный и общественный деятель Зинаида Федотова подчеркнула, что «это очень нужная, ценная работа. Это будет хорошая помощь и Сенату, и в целом, государству для того, чтобы без громких слов мы могли бы делать хорошую и ценную работу для нашего общества».

Фото: Бырганым Айтимова, newtimes.kz

В ходе заседания заместителем председателем Совета сенаторов избрана Бырганым Айтимова, секретарем Совета – сенатор Нурлан Кылышбаев.

По итогам заседания утвержден План работы Совета сенаторов.

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