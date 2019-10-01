Необычное поведение медведей зафиксировала фотоловушка в ВКО
Изначально считалось, что животные чешут спину об одни и те же деревья просто потому, что их мучает зуд. Но оказалось, что все не так просто.
Фото : lavoixdunord.fr1 октября 2019, 12:38
На территории Западно-Алтайского государственного природного заповедника при помощи фотоловушек было зафиксировано интересное поведение хозяина тайги – бурого медведя. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет, сообщает Zakon.kz.
- Ученые давно заметили, что медведи чешут спину об одни и те же деревья. Изначально считалось, что животных просто мучает зуд, но оказалось, что все не так просто. Они идут след в след, чтобы подойти к одним и тем же деревьям, помечают их испражнениями, то есть ведут себя так же, как и многие другие звери. Если животное чувствует, что где-то поблизости есть другой самец, оно начинает чесать хребет о дерево, может даже кусать ствол, царапать его когтями. Таким способом медведи общаются со своими сородичами, демонстрируя силу и характер, – написал Сакен Дилдахмет.
Он добавил, что если вы увидели в лесу такие метки на деревьях, то знайте, что тут гуляет хозяин тайги - Миша!
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