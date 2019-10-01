Как выхаживали малышей лемура и гиббона в алматинском зоопарке

Кормят малышей человеческой молочной смесью нутрилоном.

Текущий год в секции приматов Алматинского зоопарка выдался "урожайным". Здесь родились малыши у кошачьих лемуров, японской макаки и еще один долгожданный малыш гиббона. О том, кто и как выхаживал детенышей приматов, в репортаже Zakon.kz

Малыш гиббона по клички Джим родился в Алматинском зоопарке 27 августа. В принципе, это не первый случай, когда в зоопарке рождались гиббоны. Но Джим- особенный.

- Мама Джима Джулия с 2005 года родилась сама в Алматинском зоопарке, находилась при рождении на искусственном вскармливании и поэтому не знает, как ухаживать и воспитывать детей. Вот и пришлось на второй день после рождения заведующей секцией Шолпан Абдибековой забрать малыша. Поначалу она его кормила через каждые 15 минут, а теперь уже через час. И хотя малыш по большей части спит и ест, но уже пытается петь свои гиббонии песни, - рассказал один из сотрудников Алматинского зоопарка Михаил Сорокоумов.

Папа Джима Ньюсик, также как Джулия, живет в Алматинском зоопарке с 2005 года, попал в зоопарк от населения. По характеру - настоящий бандит.

- Кормят малышей человеческой молочной смесью нутрилоном. Сейчас у Джима любимая игрушка, с которой он не расстается - плюшевый мишка, - добавил Сорокоумов.

У кошачьих лемуров, которые прибыли в зоопарк, родились четыре малыша. Кстати, одного из малышей лемура, Джулиана, также выкармливала заведующая секцией, поскольку у его мамы не оказалось молока.

Пополнение произошло также в семействе японских макак.

Альберт Ахметов

Фото Михаила Сорокоумова.

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