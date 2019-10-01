Умирзак Шукеев посетил ряд социальных объектов в Толебийском районе

Также рабочая группа во главе с акимом области ознакомилась с работой нескольких семей, открывшие собственный бизнес за счет адресной социальной помощи, полученной от государства.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев в ходе рабочей поездки в Толебийский район проинспектировал ряд социально значимых объектов. Отметим, в настоящее время в районе реализуются несколько проектов по обеспечению населенных пунктов питьевой водой и природным газом, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

Кроме того, в целях обеспечения чистоты и надлежащего санитарного состояния улиц города, в районном центре проводятся работы по озеленению, высадке саженцев, очистке от мусора, а также очистке от несанкционированно установленных ограждений и строительных объектов. Для упорядочения работы канализационных системы в городе Ленгер планируется открыть канализационную очистную станцию.

Следует подчеркнуть, данный проект, финансирование которого ожидается из республиканского бюджета, также намерены реализовать в Туркестане, Арыси и Сарыагашском районе. На сегодняшний день только 30% жителей города Ленгер охвачены централизованной канализационной системой. В ближайшее время этот вопрос будет решен полностью.

Наряду с этим, рабочая группа во главе с акимом области ознакомилась с работой нескольких семей, открывшие собственный бизнес за счет адресной социальной помощи, полученной от государства. На сегодня в Толебийском районе 3595 семей получают адресную социальную помощь. В свою очередь глава региона поддержал инициативы граждан, которые смогли воплотить свои идеи в жизнь и открыть личное дело.

Также в Коксаекском сельском округе Умирзак Шукеев встретился с работниками сельскохозяйственного производственного кооператива "Keremet agro Group". На 40 гектарах крестьянское хозяйство высадило 100 тыс. саженцев яблони. В целом, за счет внедрения новых технологий в Толебийском районе ожидается значительное увеличение объемов продукции. Более того, аграрии районы намерены увеличить сбор урожая до двух раз в год.

Помимо этого, глава региона посетил и ознакомился с работой ТОО "ФудМастер-Шымкент". Компания ежедневно выпускает порядка 58 тонн молочной продукции. Около половины из них экспортируются за рубеж.

Кроме того, Умирзак Естаевич проинспектировал ход строительства спортивно-оздоровительного комплекса, строящегося при поддержке индивидуального предпринимателя. В ближайшие дни здесь будут открыты секции по қазақ күресі, греко-римской, вольной борьбе, футболу и боксу.

В завершении рабочей поездки аким области открыл в Толебийском районе мини-гидроэлектростанцию Кенес-1. Новое предприятие, расположенное на территории сельского округа Каскасу, заключило договор с АО "KEGOK" и в перспективе планирует производить до 4,5 МВт электроэнергии. В свою очередь, это придаст дополнительный импульс развитию экономического потенциала района и обеспечит жителей качественной электроэнергией.

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