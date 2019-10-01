Сагинтаев проверил дома в Арыси, построенные на бюджет Алматы

28 домов пришлось отстраивать заново.

Сагинтаев проверил качество домов, построенных за счет бюджета Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

1 октября аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил с рабочей поездкой Туркестанскую область. Прежде всего он проинспектировал качество ремонтно-восстановительных работ в городе Арыси.

Город серьезно пострадал в результате взрывов 24 июня. Восстанавливали его всей страной. Для этого Арысь поделили на 17 секторов – по количеству областей и городов республиканского значения. Алматы достался сектор № 14.

В зоне ответственности южной столицы был определен 531 дом, нуждавшийся в восстановлении. И если в 503 домах речь шла о ремонте (капитальном или косметическом – в зависимости от уровня разрушений), то 28 домов пришлось отстраивать заново.

Восстанавливали алматинский сектор более 300 строителей пяти компаний.

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