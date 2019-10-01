Более 128 млн долларов заработал Казахстан, продав 3,8% акций НК "Казатомпром"

Всего к размещению было предложено 9 млн 963 тыс. глобальных депозитарных расписок - Саткалиев.

Более 128 млн долларов заработал Казахстан, разместив на Лондонской фондовой бирже и в МВЦА глобальные депозитарные расписки НК "Казатомпром". Об этом на брифинге в столице сообщил управляющий директор по управлению активами и приватизацией АО ФНБ "Самрук-Қазына" Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент Zakon.kz.

Размещение депозитарных расписок было осуществлено фондом национального благосостояния в соответствии с комплексным планом приватизации на 2016 – 2020 год. Впервые в Казахстане размещение было произведено способом ускоренного формирования книг, ускоренного размещения с минимальным маркетингом.

По словам спикера, этот инструмент подразумевает практически неограниченную возможность привлечения средств с использованием инструментом финансового рынка.

- Результат размещения показал его эффективность в части скорости организации подобных финансовых сделок и привлечения соответствующих объемов средств. Объем размещения акций компании при первоначальном объявленном предложении в 2,5% составил 3,8%. Причем на Лондонской фондовой бирже мы имели переподписку в 1,7 раза, что свидетельствует о достаточно большом интересе международных инвесторов к глобальным депозитарным распискам нашей компании, - сказал он.

Самрук-Қазына разместил 3,8% депозитарных расписок, из которых 1,86% было размещено на лондонской бирже и 1,94% - на бирже МФЦА. Саткалиев подчеркнул, что размещение ценных бумаг в МФЦА "было в достаточно серьезном объеме и превысило объем размещения на Лондонской фондовой бирже".

- Всего к размещению мы предложили 9 млн 963 тысячи глобальных депозитарных расписок по цене 13 долларов за одну глобальную депозитарную расписку. Эта цена на 11% выше нашего первоначального размещения, объявленного при IPO 2018 года. Это позволило нам привлечь 128 млн 219 тысяч долларов, которые в полном объеме будут направлены в Нацфонд Казахстана. Это размещение позволило в первую очередь повысить ликвидность глобальных депозитарных расписок и акций эмитента на лондонской и казахстанской биржах, - сказал он.

По его словам, цена размещения была определена рынком. Дело в том, что механизм ускоренного размещения подразумевает предоставление дисконта инвесторам. Но в итоге эта цена (13 долл. за расписку), по мнению представителя Фонда, была справедлива. Ренджтрейдинг (торговля в рамках ценового диапазона, которая была осуществлена после торговли) как раз был в районе 13 долларов за глобальную депозитарную расписку (12,9-13,2 долл.).

- То есть фактически мы угадали реальную рыночную стоимость компании, которая соответствует и ожиданиям инвесторов, и позволяет нам в дальнейшем проводить программу по приватизации оставшихся активов, - добавил он.

Напомним, правительством Казахстана было принято решение о приватизации до 25% акций и глобальных депозитарных расписок компании "Казатомпром", из которых 15% были успешно размещены путем IPO, 3,8% были размещены сейчас методом ABB, оставшийся объем находится в планах приватизации. Спикер отметил большой интерес к этим акциям со стороны институциональных инвесторов и со стороны розничных инвесторов.

- Большой интерес казахстанских потенциальных участников. Из общего количества участников 20 институциональных инвесторов - это были представителями казахстанского финансового рынка, - сообщил Саткалиев.

Спикер также обратил внимание на качество размещенного инвестиционного портфеля в части участия ведущих игроков - инвестиционных фондов и хедж-фондов. Среди них: BlackRock, Morgan Stanley, Wellington, правительство Сингапура.

- Это первоклассные международные инвесторы, интерес которых свидетельствует о достаточном доверии и к эмитенту, и перспективам роста экономики Казахстан, - добавил он.

Объем 2,5% (первоначальное предложение) был ориентирован на формат сделки – ускоренное размещение. К такому размещению прибегают, имея ввиду основные цели: привлечение небольшого объема денежных средств и увеличение ликвидности. Такой был запрос от инвесторов.

На момент размещения расписок объем инвестиций "Казатомпром" составлял 451 млн долл., а для восприятия компании как активного игрока объем должен был быть не менее 500 млн. Так что, продав 3,8 депозитарных расписок ФНБ, "Самрук-Қазына" пополнил Нацфонд Казахстана и увеличил объем ликвидности до необходимого формирования ежедневного объема торгов.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!