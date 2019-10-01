Малышева объяснила неоперабельность опухоли Заворотнюк

Актриса узнала о диагнозе после рождения дочери.

В программе Елены Малышевой обсудили заболевание актрисы Анастасии Заворотнюк. Выпуск телепередачи был посвящен теме "Поздняя беременность и рак мозга - есть ли связь", сообщает Рамблер.

По словам ведущей, о своей опухоли мозга Заворотнюк узнала после рождения дочери.

- Все время, когда идет речь о судьбе Жанны Фриске, теперь Анастасии Заворотнюк, произносится слово "глиома", - обратила внимание Малышева.

По словам профессора и доктора медицинских наук Андрея Галанова, главная проблема при лечении этой болезни связана с тем, что опухоль не имеет четких границ.

- Фактически, измененные клетки самого мозга становятся ее основой, поэтому границы не существует. Она проникает в окружающие ближайшие структуры, поражая и изменяя нормальный, здоровый мозг, - объяснил Галанов.

Он подчеркнул, что беременность не может провоцировать возникновение глиомы.

- Другое дело, что, к сожалению, на фоне беременности, на фоне различных препаратов, которые получают [женщины - прим.ред.], мы меняем гормональный фон, что может спровоцировать проявление уже существующего образования, - рассказал Галанов.

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У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. 13 сентября ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в одну из московских частных клиник. Из-за отека мозга артистку приходилось вводить в медикаментозную кому и подключать к аппарату искусственной вентиляции легких.

Позже стало известно, что Заворотнюк пришла в сознание и начала дышать самостоятельно, однако у нее возникли осложнения в виде пневмонии и полиорганной недостаточности.

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