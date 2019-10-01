"Ваш сын задержан": в Алматы мужчина обманывал пенсионеров

Самой взрослой его жертве 86 лет.

В Алматы задержан мужчина, уроженец Карагандинской области, который длительное время на территории Бостандыкского района совершал мошенничество в отношении пожилых людей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

- Нашим подразделением проводится досудебное расследование по ст.190 УК РК в отношении 37-летнего мужчины, который ранее неоднократно судим за мошенничество и грабеж. На протяжении нескольких месяцев он обманывал пожилых людей. Схема его преступного промысла была таковой: в свободном доступе, в интернете, собирал сведения на пенсионеров, у которых есть взрослые дети. Наведывался к ним домой и, представляясь сотрудником полиции, сообщал о том, что, их сын, к примеру, задержан за совершение преступления. Затем предлагал откупиться, называя крупные суммы, в разрезе от 400 тысяч до 1 миллиона тенге, - рассказал начальник отдела полиции при УП Бостандыкского района подполковник Галым Касымбаев.

При этом, никакого удостоверения и других документов мужчина пенсионерам не показывал. Этой информацией он заставал бабушек и дедушек врасплох. Самой взрослой его жертве 86 лет.

- Понятно, что запомнить внешность и приметы подозреваемого пенсионеры, в силу своего преклонного возраста, не могли, да бдительность их несколько притуплена. Но, несмотря на это, нам удалось вычислить подозреваемого и задержать его. На сегодняшний день доказана причастность фигуранта к более 10 преступным эпизодам на территории Бостандыкского района. Не исключено, что список потерпевших может быть намного больше. В этой связи, сообщаем свои координаты, по которым можно будет заявить о других фактах: 298-52-81 и 298-52-82, - сообщил Галым Касымбаев.

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