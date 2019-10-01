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Акции "Казахтелекома" будут выставлены на IPO после улучшения финансовых показателей

Определяющим фактором при размещении будет рыночная стоимость, конъюнктура.

Фото : АО ФНБ "Самрук-Қазына"1 октября 2019, 14:04

Акции компании "Казахтелеком" будут размещены на фондовых биржах при соответствующей конъюнктуре и финансовых показателях. Об этом на брифинге в столице сообщил управляющий директор по управлению активами и приватизацией АО ФНБ "Самрук-Қазына" Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Мы ожидаем результаты 3 квартала текущего года, а также ожидаем определенный синергетический эффект от крупных сделок по приобретению Tele 2 и Kcell. У нас есть промежуточные финансовые результаты, которые показывают хорошую динамику в части финансовых показателей компании. Понятно, что определяющим фактором при размещении это будет рыночная стоимость, конъюнктура, - сказал он.

Спикер пояснил, что "Казахтелеком" - листинговая компания, которая в настоящий момент торгуется ниже ожидаемого АО ФНБ "Самрук-Қазына" уровня, а потому при принятии решения по размещению эксперты Фонда буду учитывать все факторы, в том числе конъюнктуру продаж и финансовые результаты компании.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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