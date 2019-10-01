Что изменилось в жизни казахстанцев в сентябре 2019 года

В частности, изменились Правила осуществления государственных закупок.

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в сентябре 2019 года, передает Zakon.kz.

Реализация послания Президента РК

Принят Общенациональный план мероприятий по реализации Послания главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года "Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана".

Медицина

Минздрав РК принял стандарт оказания первой помощи.

В документе описаны алгоритмы действий, чтобы помочь пострадавшему при различных видах экстренных состояний.

Доноров перед сдачей крови будут обследовать согласно новым правилам.

На основании медицинской карты донора будет сформирована электронная база данных о донорах и донациях крови и ее компонентов.

Кроме того, будет сформирована электронная база данных о лицах, которые не могут быть донорами. Она будет функционировать на основании данных из Центра СПИД, противотуберкулезных, наркологических, кожно-венерологических, психиатрических больниц.

Поддержка молодежи

Работающей молодежи предоставят арендное жилье без права выкупа.

Правоохранительные органы

Правила проведения внеочередной аттестации сотрудников полиции изложены в новой редакции.

Безопасность

Президент утвердил положение о Службе внешней разведки КНБ.

Строительство

Договоры о долевом жилищном строительстве внесены в единую информационную систему.

Иностранные граждане

Изменен перечень стран, граждане которых могут находиться на территории РК до 30 дней без визы.

Судебная система

В связи с переименованием столицы суд города Астаны переименован в суд города Нур-Султана, а районные и приравненные к ним суды города Астаны в районные и приравненные к ним суды города Нур-Султана.

Образование

Китай предоставит Казахскому национальному университету им. Аль-Фараби для экспулатации суперкомпьютер. Оборудование предоставляется в виде безвозмездной помощи в рамках соглашения между Правительствами КНР и РК.

Госзакупки

С 1 сентября изменились Правила осуществления государственных закупок. Введены новые приложения для заказчиков, с целью установления в них квалификационных требований к потенциальному поставщику.

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