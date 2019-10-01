Финансовая грамотность казахстанцев – так ли все печально

Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) создан по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

На Казахстанском юридическом форуме-2019 отдельная сессия была посвящена праву МФЦА и выходу на биржу МФЦА. Специалисты поделились мнением о финансовой грамотности казахстанцев и их готовности торговать по-крупному на бирже, передает Zakon.kz.

Управляющий директор по правовым вопросам Биржи МФЦА (Astana International Exchange, AIX) Арман Тастанбеков считает, что определенная финансовая грамотность у казахстанцев имеется.

- Говорить, что наши люди финансово неграмотны – неверно. Чтобы положить деньги в банк, нужно какое-то понимание. Проблема недостаточной финансовой грамотности у населения вызвана многими факторами, прежде всего, неразвитостью рынка капиталов. К сожалению, люди участвуют в сомнительных схемах из-за инвестиционного голода. Наша биржа готова предложить достойные инструменты, честные правила и прозрачную торговлю, - сказал он.

Чтобы защитить свои права в случае обмана на той же бирже, физическое или юридическое лицо вправе обратиться в Суд МФЦА. Для этого достаточно согласия обеих сторон спора.

- В июне 2019 года были отменены все сборы в суде МФЦА и административные сборы в Международном арбитражном центре (МАЦ). Это большое преимущество для сторон процесса. В Суде МФЦА применяются процессуальные правила, основанные на нормах и принципах английского права, которое является одним из самых популярных среди коммерческого сообщества, - сказала помощник Регистратора суда МФЦА и Международного арбитражного центра Аиша Манапова.

Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) создан по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Конституционный закон о создании МФЦА был подписан 7 декабря 2015 года. Цель МФЦА – формирование ведущего центра финансовых услуг международного уровня. Задачами МФЦА являются содействие в привлечении инвестиций в экономику страны, создание привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развитие рынка ценных бумаг Республики Казахстан и обеспечение его интеграции с международными рынками капитала.

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!