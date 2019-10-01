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Токаев: Казахстан и Армения установили надежный и открытый диалог

Наши культурные и гуманитарные связи развиваются.

Фото : twitter.com1 октября 2019, 15:18

О взаимном сотрудничестве договорились Токаев и Пашинян, сообщает Zakon.kz.

- На встрече с премьер-министром Армении Николем Пашиняном мы договорились расширить наше торгово-экономическое сотрудничество. Наши страны установили надежный и открытый диалог по всем направлениям. Наши культурные и гуманитарные связи развиваются, - отметил Президент в twitter.

Также на полях ВЕЭС в Ереване Касым-Жомарт Токаев провел встречи с президентом Ирана, премьер-министром Сингапура.


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