Токаев: Казахстан и Армения установили надежный и открытый диалог

Наши культурные и гуманитарные связи развиваются.

О взаимном сотрудничестве договорились Токаев и Пашинян, сообщает Zakon.kz.

- На встрече с премьер-министром Армении Николем Пашиняном мы договорились расширить наше торгово-экономическое сотрудничество. Наши страны установили надежный и открытый диалог по всем направлениям. Наши культурные и гуманитарные связи развиваются, - отметил Президент в twitter.

Также на полях ВЕЭС в Ереване Касым-Жомарт Токаев провел встречи с президентом Ирана, премьер-министром Сингапура.

Арменияның Премьер-министрі Никол Пашинянмен кездесуде сауда-экономикалық ынтымақтастығымызды кеңейтуге уағдаластық. Елдеріміздің арасында барлық бағыттар бойынша сенімді әрі ашық диалог орнаған. Мәдени-гуманитарлық байланыстарымыз дамып келеді. pic.twitter.com/W1oTIZGeKJ — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 1 октября 2019 г.

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