Алматинцам доступно бесплатное мобильное приложение для мгновенного оповещения о ЧС
Приложение прошло опытную эксплуатацию.
Фото : ramns.ru1 октября 2019, 15:26
Этот проект реализован акиматом Алматы совместно с Департаментом по ЧС и казахстанской компанией – ТОО "I2NIK" в рамках реализации концепции Smart Almaty без привлечения бюджетных средств.
Мобильное приложение доступно для устройств на базе Android и iOS на государственном, русском и английском языках, в настоящее время его уже скачали более 20 тысяч пользователей.
Для разработки "Darmen" изучен опыт Японии и США. Приложение позволяет в течение нескольких секунд массово информировать население об угрозе и возникновении ЧС (в том числе штормовых предупреждений).
При срабатывании сейсмодатчиков, расположенных близ Алматы, уникальный функционал в автоматическом режиме рассылает push-уведомления о землетрясении.
Мобильное приложение прошло опытную эксплуатацию и показало высокую эффективность в оперативной доставке уведомлений в сравнении с ранее используемым SMS –оповещением.
Приложение Darmen доступно для скачивания по ссылке.
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