Алматинцам доступно бесплатное мобильное приложение для мгновенного оповещения о ЧС

Приложение прошло опытную эксплуатацию.

Этот проект реализован акиматом Алматы совместно с Департаментом по ЧС и казахстанской​ компанией – ТОО "I2NIK"​ в рамках реализации концепции Smart Almaty без привлечения бюджетных средств.

Мобильное приложение доступно для устройств на базе ​Android и iOS на государственном, русском и английском языках, в настоящее время его уже скачали более 20 тысяч пользователей.

Для разработки "Darmen" изучен опыт Японии и США.​ Приложение позволяет​ в течение нескольких секунд массово информировать население об угрозе и возникновении ЧС (в том числе штормовых предупреждений).

При срабатывании сейсмодатчиков, расположенных близ Алматы, уникальный функционал в автоматическом режиме рассылает push-уведомления о землетрясении.

Мобильное приложение прошло опытную эксплуатацию и показало высокую эффективность в оперативной доставке уведомлений в сравнении с ранее используемым SMS –оповещением.

Приложение Darmen доступно для скачивания по ссылке.

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