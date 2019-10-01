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5 ножевых ранений: На стоявших у крыльца бара напали в Алматы

Очевидцы утверждают, что нападавшие скрылись на черном джипе с "непростыми" номерами.

Фото : pixabay.com1 октября 2019, 15:30

В ночь с 29 на 30 сентября возле одного из алматинских баров по улице Жарокова случился инцидент, едва не стоивший жизни одному из пострадавших, передает Zakon.kz.

По словам очевидцев, на компанию людей, стоявших у крыльца бара, напала группа молодых парней, в результате чего двое пострадавших потеряли сознание, а у одного обнаружили 5 ножевых ранений в левое плечо и лопатку. Очевидцы утверждают, что нападавшие скрылись на черном джипе с "непростыми" номерами.

В Департаменте полиции сообщили, что ведут работу по установлению личностей подозреваемых.

- Данный факт в настоящее время расследуется Управлением полиции Бостандыкского района по территориальности. После поступления заявления сразу было начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 ч. 3 УК РК и создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников оперативных подразделений и следствия. В настоящее время проводится комплекс соответствующих мероприятий, направленных на установление личностей подозреваемых и их задержание. Другие обстоятельства преступления станут известны в ходе дальнейшего расследования, - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Добавим, что преступления, подпадающие под ст. 293 ч.3 наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.


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